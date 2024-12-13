ДТП в Камешкирском районе унесло жизнь женщины Происшествия

Пенза, 13 декабря 2024. PenzaNews. Женщина погибла в результате столкновения автомобилей «Daewoo Matiz» и «ГАЗель», которое произошло на 49 км дороги «Кузнецк — Русский Камешкир» в Камешкирском районе Пензенской области в минувший четверг, 12 декабря.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем легковушки находился мужчина 1952 года рождения, «ГАЗелью» управлял молодой человек 1998 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Daewoo Matiz» – женщина 1969 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель [...] получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.