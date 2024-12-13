В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника склада Происшествия

Пенза, 13 декабря 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» возбуждено в Пензе по факту получения травмы работником склада.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 26 ноября 2024 года в складском помещении индивидуального предпринимателя 20-летний работник при выполнении разгрузочных работ не справился с управлением электропогрузчиком, вследствие чего был зажат между двумя электропогрузчиками, получив травму ноги, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.