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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на женщину в Пензе

10:02 | 15.12.2024 | Происшествия

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Пенза, 15 декабря 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на жительницу Пензенской области.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на женщину в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В СМИ сообщается, что стая бродячих собак напала на женщину в одном из районов Пензы. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Пензенской области Игнатенкову В.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — добавляется в тексте.

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