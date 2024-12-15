Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на женщину в Пензе Происшествия

Пенза, 15 декабря 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на жительницу Пензенской области.

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«В СМИ сообщается, что стая бродячих собак напала на женщину в одном из районов Пензы. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Пензенской области Игнатенкову В.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — добавляется в тексте.