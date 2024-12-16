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В Каменском районе столкнулись два автомобиля, один из водителей госпитализирован

14:16 | 16.12.2024 | Происшествия

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Пенза, 16 декабря 2024. PenzaNews. Два автомобиля — «ВАЗ-211440» и «Chevrolet Niva» — столкнулись в Каменском районе Пензенской области, один из водителей госпитализирован.

В Каменском районе столкнулись два автомобиля, один из водителей госпитализирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 9 км дороги «Каменка — Вирга» 15 декабря, «четырнадцатой» управлял молодой человек 2002 года рождения, за рулем внедорожника находился мужчина 1989 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-211440» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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