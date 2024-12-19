В Пензе столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован Происшествия

Пенза, 19 декабря 2024. PenzaNews. Два легковых автомобиля — «Daewoo Nexia» и «Volvo S40» — столкнулись в Первомайском районе Пензы, один из водителей госпитализирован.

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Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №14А на улице Перспективной 18 декабря, за рулем первой легковушки находился мужчина 1976 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1959 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Volvo S40» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «Daewoo Nexia» после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.