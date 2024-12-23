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В ДТП на трассе в Пензенской области погиб мужчина

12:17 | 23.12.2024 | Происшествия

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Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Мужчина погиб в результате ДТП, которое произошло на 604 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 22 декабря.

В ДТП на трассе в Пензенской области погиб мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, столкнулись «Fiat Ducato», за рулем которого находился молодой человек 1992 года рождения, и «Audi 100» под управлением мужчины 1980 года рождения, после удара легковушка съехала в правый кювет.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Audi 100» от полученных телесных повреждений скончался на месте. [...] Водитель «Fiat Ducato» после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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