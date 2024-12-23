В ДТП на трассе в Пензенской области погиб мужчина Происшествия

Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Мужчина погиб в результате ДТП, которое произошло на 604 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 22 декабря.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, столкнулись «Fiat Ducato», за рулем которого находился молодой человек 1992 года рождения, и «Audi 100» под управлением мужчины 1980 года рождения, после удара легковушка съехала в правый кювет.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Audi 100» от полученных телесных повреждений скончался на месте. [...] Водитель «Fiat Ducato» после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.