В Мокшане начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в рабочем поселке Мокшан Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 23 декабря 2024 года в доме на улице Красное Польцо в рабочем поселке Мокшан произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 50-летнего мужчины. Его сожительнице удалось спастись», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении», — сказано в тексте.