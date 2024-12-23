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В Мокшане начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре

13:36 | 23.12.2024 | Происшествия

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Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в рабочем поселке Мокшан Пензенской области.

В Мокшане начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 23 декабря 2024 года в доме на улице Красное Польцо в рабочем поселке Мокшан произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 50-летнего мужчины. Его сожительнице удалось спастись», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении», — сказано в тексте.

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