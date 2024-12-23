20:48:14 Понедельник, 23 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Следователи организовали проверку по информации в СМИ о падении наледи на женщину

18:25 | 23.12.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована после размещения в СМИ информации о падении наледи на женщину в Пензе.

Следователи организовали проверку по информации в СМИ о падении наледи на женщину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В следственном отделе по Ленинскому району города Пензы [...] по распространенным в СМИ сведениям о падении наледи на женщину около дома №15 на улице Московской в городе Пензе организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Следственное управление обращается к пострадавшей и очевидцам с просьбой связаться с сотрудниками следственного управления по телефону: +7 (8412) 63-64-96», — добавляется в сообщении.

Читайте также
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» В Мокшане начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре
Жителя Пензы будут судить за причинение смерти женщине и избиение мужчины Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензенского района 200 тыс. рублей
В Пензе посетительница бара распылила содержимое перцового баллончика в лицо молодой женщины Житель Городищенского района лишился около 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама