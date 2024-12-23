Следователи организовали проверку по информации в СМИ о падении наледи на женщину Происшествия

Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована после размещения в СМИ информации о падении наледи на женщину в Пензе.

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«В следственном отделе по Ленинскому району города Пензы [...] по распространенным в СМИ сведениям о падении наледи на женщину около дома №15 на улице Московской в городе Пензе организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Следственное управление обращается к пострадавшей и очевидцам с просьбой связаться с сотрудниками следственного управления по телефону: +7 (8412) 63-64-96», — добавляется в сообщении.