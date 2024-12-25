В Пензе столкнулись «Renault Sandero» и «Chevrolet Niva», один из водителей госпитализирован Происшествия

Пенза, 25 декабря 2024. PenzaNews. Два автомобиля — «Renault Sandero» и «Chevrolet Niva» — столкнулись в Ленинском районе Пензы, один из водителей госпитализирован.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №43Б на улице Большая Бугровка 24 декабря, за рулем первой легковушки находился мужчина 1965 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1984 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Sandero» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель автомобиля «Chevrolet Niva» после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.