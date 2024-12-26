01:44:48 Пятница, 27 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе столкнулись две легковушки, пострадал мужчина

13:15 | 26.12.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 26 декабря 2024. PenzaNews. Два автомобиля — «Renault Sandero» и «Volkswagen Polo» — столкнулись в Октябрьском районе Пензы, пострадал мужчина.

В Пензе столкнулись две легковушки, пострадал мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №33 на улице Ладожской вечером 25 декабря, за рулем первой легковушки находился молодой человек 1995 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1970 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Volkswagen Polo» – мужчина 1960 года рождения получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

Читайте также
В Заречном пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику В Каменском районе бухгалтер ЖСК «Надежда» получила условный срок за растрату более 750 тыс. рублей
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке кровати В ДТП на трассе в Пензе пострадала женщина-водитель
В Пензе мужчина госпитализирован после наезда легковушки В Пензе столкнулись «Renault Sandero» и «Chevrolet Niva», один из водителей госпитализирован
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама