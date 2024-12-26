В Пензе столкнулись две легковушки, пострадал мужчина Происшествия

Пенза, 26 декабря 2024. PenzaNews. Два автомобиля — «Renault Sandero» и «Volkswagen Polo» — столкнулись в Октябрьском районе Пензы, пострадал мужчина.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №33 на улице Ладожской вечером 25 декабря, за рулем первой легковушки находился молодой человек 1995 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1970 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Volkswagen Polo» – мужчина 1960 года рождения получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.