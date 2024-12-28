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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с тремя погибшими под Пензой

12:05 | 28.12.2024 | Происшествия

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Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района организовала проверку по факту ДТП с участием грузовика и легковушки, в результате которого три человека погибли, еще двое пострадали.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с тремя погибшими под Пензой

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Прокуратура Пензенского района Пензенской области организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения по факту ДТП, произошедшего 28 декабря 2024 года на 6 км автомобильной дороги «Пенза — Кондоль» в районе села Воскресеновка. По предварительным данным, при столкновении автомобиля «Lada Kalina» и «МАЗ» погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще два пассажира госпитализированы в медицинский стационар», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что на место происшествия выехал прокурор Пензенского района Алексей Шугуров.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Установление всех обстоятельств происшествия находится на контроле надзорного ведомства», — сказано в тексте.

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