В Лунинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины Происшествия

Пенза, 29 декабря 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 56-летнего жителя Лунинского района Пензенской области, который скончался, по предварительным данным, от отравления продуктами горения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 28 декабря 2024 года в подполе дома на улице Свердлова в селе Манторово Лунинского района возникло задымление в результате эксплуатации хозяином домовладения болгарки. 56-летний мужчина смог выбраться из подпола, однако скончался, по предварительным данным, от отравления продуктами горения», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.