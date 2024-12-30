14:54:34 Понедельник, 30 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобском районе организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре

10:01 | 30.12.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 30 декабря 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре в селе Дубасово Сердобского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Сердобском районе организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 29 декабря 2024 года в доме по улице Калинкина в селе Дубасово Сердобского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 64-летнего хозяина домовладения. По имеющимся сведениям, мужчина проживал один. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, причина пожара связана с эксплуатацией печи.

Из текста следует, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели жителя Сердобского района.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в сообщении.

Читайте также
Из Пензенской области отправили более 5,3 тыс. мешков для волонтеров, собирающих мазут на Черноморском побережье Жительница Пензы лишилась квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам
В Лунинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины Житель Лунино по совету «сотрудника силового ведомства» взял кредит, продал автомобиль и перевел на неизвестный счет 1,7 млн. рублей
Жительница Кузнецка лишилась около 500 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Житель Пензенского района осужден за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама