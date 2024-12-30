В Сердобском районе организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 30 декабря 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре в селе Дубасово Сердобского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 29 декабря 2024 года в доме по улице Калинкина в селе Дубасово Сердобского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 64-летнего хозяина домовладения. По имеющимся сведениям, мужчина проживал один. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, причина пожара связана с эксплуатацией печи.

Из текста следует, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели жителя Сердобского района.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в сообщении.