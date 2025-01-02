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В Пензенской области за сутки произошло два пожара

09:24 | 02.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 2 января 2025. PenzaNews. Два пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону в четверг, 2 января.

В Пензенской области за сутки произошло два пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области за прошедшие сутки сотрудниками МЧС России потушено два пожара. В селе Татарский Канадей Кузнецкого района на улице Школьной выгорело внутри кухни на площади 2 кв. метра в деревянном частном жилом доме. [...] В городе Каменке на улице Чапаева обгорело чердачное помещение и выгорело внутри срубовой бани, общая площадь пожара — 80 кв. метров», — сказано в тексте.

Из него следует, что, по предварительным данным, в первом случае причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования, во втором — печного.

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