Житель Пензы подрался с соседом из-за отказа выпить с ним Происшествия

Пенза, 3 января 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали в одном из многоквартирных домов Пензы 62-летнего мужчину, который подрался с соседом из-за того, что тот отказался выпить с ним.

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«Стражи правопорядка оперативно отреагировали на сообщение дежурного и прибыли на место происшествия уже через несколько минут. Правоохранителей встретил мужчина, который пояснил, что к нему в дом постучался пьяный сосед с предложением совместно распить спиртное. Гражданин впустил его, однако пить с ним не захотел. Мужчина отказа не принял и спровоцировал драку», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания нетрезвый мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.