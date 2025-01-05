В Сердобском районе начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 5 января 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в трехквартирном доме в населенном пункте Центральная усадьба совхоза «Надеждинский» Сердобского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 4 января 2025 года в квартире дома на улице Молодежной в Центральной усадьбе совхоза «Надеждинский» Сердобского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 63-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможная причина пожара связана с использованием электрического оборудования для отопления», — сказано в тексте.