В Пензенской области за сутки произошло три пожара Происшествия

Пенза, 6 января 2025. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону в понедельник, 6 января.

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«В Пензенской области за прошедшие сутки сотрудниками МЧС России потушено три пожара. На улице Садовой села Пылково Лопатинского района сгорела внутри по всей площади срубовая баня общей площадью 15 кв. метров и кровля на площади 5 кв. метров. [...] На улице Центральной поселка Сахзавод Бековского района сгорел нежилой двухэтажный дом площадью 130 кв. метров. [...] На улице Горького села Трескино Городищенского района горел мусор на площади 30 кв. метров», — сказано в тексте.

Из него следует, что, по предварительным данным, в первом случае причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, в двух других — неосторожное обращение с огнем.