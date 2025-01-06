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В Пензенской области за сутки произошло три пожара

09:32 | 06.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 6 января 2025. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону в понедельник, 6 января.

В Пензенской области за сутки произошло три пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области за прошедшие сутки сотрудниками МЧС России потушено три пожара. На улице Садовой села Пылково Лопатинского района сгорела внутри по всей площади срубовая баня общей площадью 15 кв. метров и кровля на площади 5 кв. метров. [...] На улице Центральной поселка Сахзавод Бековского района сгорел нежилой двухэтажный дом площадью 130 кв. метров. [...] На улице Горького села Трескино Городищенского района горел мусор на площади 30 кв. метров», — сказано в тексте.

Из него следует, что, по предварительным данным, в первом случае причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, в двух других — неосторожное обращение с огнем.

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