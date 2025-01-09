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Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения балконов многоквартирного дома в Пензе

09:03 | 09.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку по факту частичного обрушения балконов многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей.

Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения балконов многоквартирного дома в Пензе

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По предварительной информации, вечером 8 января 2025 года произошло частичное обрушение балконов 4 и 5 этажей многоквартирного жилого дома №3 на проспекте Строителей в городе Пензе. Прокуратура Октябрьского района города Пензы организовала проведение проверки исполнения жилищного законодательства, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка законности действий (бездействия) лиц, ответственных за своевременность и полноту проводимых работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

По информации администрации Пензы, пострадавших в результате частичного обрушения балконов нет.

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