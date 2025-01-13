15:35:03 Понедельник, 13 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Полиция разыскивает водителя, который сбил пожилую женщину на улице Дзержинского в Пензе

14:18 | 13.01.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 13 января 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил пожилую женщину напротив дома №27 на улице Дзержинского в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция разыскивает водителя, который сбил пожилую женщину на улице Дзержинского в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 18 декабря в 15.00.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода – женщину 1940 года рождения, после чего с места скрылся. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

Читайте также
До шести лет лишения свободы грозит жителю Новосибирска, который незаконно оформил кредиты на 21 пензенца В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензенской области с начала года выявлено семь нарушений охотничьего законодательства Денис Соболев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Олег Мельниченко поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником В отношении жительницы Каменки, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама