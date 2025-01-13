Полиция разыскивает водителя, который сбил пожилую женщину на улице Дзержинского в Пензе Происшествия

Пенза, 13 января 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил пожилую женщину напротив дома №27 на улице Дзержинского в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 18 декабря в 15.00.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода – женщину 1940 года рождения, после чего с места скрылся. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.