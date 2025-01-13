В поселке Плодосовхоз при пожаре в трехквартирном доме погиб мужчина Происшествия

Пенза, 13 января 2025. PenzaNews. Мужчина погиб при пожаре в жилом трехквартирном доме в поселке Плодосовхоз Бековского района Пензенской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«На улице Почтовой поселка Плодосовхоз Бековского района произошел пожар в жилом трехквартирном доме. Огнем уничтожена первая квартира и частично вторая квартира. Площадь пожара составила 52 кв. метра. Обнаружен погибшим мужчина, его личность устанавливается», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону в понедельник, 13 января.

В нем добавляется, что на тушение пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС России и службы спасения, а также четыре единицы техники.

В сообщении указано, что причиной смертельного пожара стала неосторожность при курении.

«С начала 2025 года это уже четвертый пожар по причине неосторожности при курении, в 2024 году их было 721», — уточняется в тексте.