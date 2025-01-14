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В Бековском районе начата проверка по факту гибели двух мужчин при пожаре

11:00 | 14.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 14 января 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух мужчин при пожаре, который произошел в одной из квартир дома на улице Почтовой в поселке Плодосовхоз Бековского района Пензенской области.

В Бековском районе начата проверка по факту гибели двух мужчин при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 13 января 2025 года в одной из квартир дома по улице Почтовой в поселке Плодосовхоз Бековского района произошел пожар. После его ликвидации, по предварительным данным, обнаружены тела 54-летнего хозяина квартиры и его 45-летнего соседа. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что возможной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти двоих жителей Бековского района и произошедшего пожара. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.

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