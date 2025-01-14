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В Пензенской области в 2024 году произошло более 2,7 тыс. пожаров, в которых погибли 87 человек

13:04 | 14.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 14 января 2025. PenzaNews. 2 тыс. 711 пожаров произошло на территории Пензенской области в 2024 году, погибли 87 человек, пострадали 53. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области в 2024 году произошло более 2,7 тыс. пожаров, в которых погибли 87 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что по сравнению с 2023 годом количество пожаров в Пензенской области увеличилось на 5%, число погибших выросло на 26%, пострадавших — уменьшилось на 2%.

«Из огня спасено 126 человек, материальных ценностей на сумму более 138 млн. рублей, эвакуировано 535 человек», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в большинстве случаев причиной пожаров становилось неосторожное обращение с огнем, на долю таких происшествий пришлось 66%.

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