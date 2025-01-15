В Пензе за сутки произошло три пожара Происшествия

Пенза, 15 января 2025. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензе за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по Пензенской области в среду, 15 января.

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«На проспекте Победы в городе Пензе обгорели стена и потолок в торговом павильоне на площади 4 кв. метра. [...] На Электрическом проезде в городе Пензе выгорели три металлических вагончика общей площадью 60 кв. метров. [...] На улице Байдукова в городе Пензе горел мусор на кровле здания на площади 3 кв. метра», — сказано в тексте.

Из него следует, что, по предварительным данным, в первых двух случаях причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, в третьем — неосторожное обращение с огнем.