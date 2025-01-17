Два человека погибли, двое пострадали в ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 17 января 2025. PenzaNews. Два человека погибли, двое пострадали в результате столкновения автомобилей «Hyundai Starex» и «ВАЗ-2110», которое произошло на 572 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в пятницу, 17 января.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1961 года рождения, отечественной легковушкой управлял мужчина 1956 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2110» – женщина 1956 года рождения скончались на месте происшествия. [...] Водитель и пассажир автомобиля «Hyundai» – мужчина 1959 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.