В Колышлейском районе при пожаре в частном доме пострадал ребенок Происшествия

Пенза, 18 января 2025. PenzaNews. Двухлетний мальчик пострадал в результате пожара, который произошел в частном доме на улице Мира в селе Красная Горка Колышлейского района Пензенской области в субботу, 18 января.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«В селе Красная Горка на улице Мира выгорело внутри по всей площади деревянного дома, обложенного кирпичом, общей площадью 96 кв. метров. Пострадал двухлетний мальчик», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале главного управления МЧС России по Пензенской области.

В нем уточняется, что к тушению пожара привлекались три единицы техники, а также семь человек личного состава МЧС и добровольцы.

Из текста следует, что на месте происшествия работают дознаватели МЧС, которым предстоит установить причину пожара.