ДТП в Спасском районе унесло жизнь мужчины Происшествия

Пенза, 21 января 2025. PenzaNews. Автомобиль «Mitsubishi Lancer» и грузовик «DAF» с полуприцепом столкнулись в Спасском районе Пензенской области, водитель легковушки погиб.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 468 км федеральной трассы М5 «Урал» вечером 20 января, легковушкой управлял мужчина 1997 года рождения, за рулем большегруза, который после удара съехал с дороги в кювет, находился мужчина 1960 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.