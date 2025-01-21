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В Пензе столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован

10:12 | 21.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 21 января 2025. PenzaNews. Два автомобиля — «Renault Sandero» и «Renault Symbol» — столкнулись в Первомайском районе Пензы, один из водителей госпитализирован.

В Пензе столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №4А на улице Металлистов 20 января, за рулем первой легковушки находился мужчина 1951 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1992 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Sandero» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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