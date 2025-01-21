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В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который отказывался уходить из пиццерии

12:31 | 21.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 21 января 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 35-летнего нетрезвого посетителя пиццерии, который отказывался уходить из заведения.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который отказывался уходить из пиццерии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На месте работники кафе рассказали стражам правопорядка, что нетрезвый мужчина в агрессивной форме отказывается покидать заведение, которое к тому времени уже закрылось, а также распускал руки в отношении персонала. Правоохранители попытались провести с мужчиной профилактическую беседу, однако дебошир продолжал громко материться и вести себя неподобающим образом», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания нетрезвый мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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