В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который отказывался уходить из пиццерии Происшествия

Пенза, 21 января 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 35-летнего нетрезвого посетителя пиццерии, который отказывался уходить из заведения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На месте работники кафе рассказали стражам правопорядка, что нетрезвый мужчина в агрессивной форме отказывается покидать заведение, которое к тому времени уже закрылось, а также распускал руки в отношении персонала. Правоохранители попытались провести с мужчиной профилактическую беседу, однако дебошир продолжал громко материться и вести себя неподобающим образом», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания нетрезвый мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.