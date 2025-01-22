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В Малой Сердобе при пожаре в частном доме погиб ребенок

09:16 | 22.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 22 января 2025. PenzaNews. 10-летний мальчик погиб при пожаре в частном доме в селе Малая Сердоба Пензенской области. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

В Малой Сердобе при пожаре в частном доме погиб ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня ночью на улице Прянишникова села Малая Сердоба Малосердобинского района произошел пожар в доме, где жила семья с двумя детьми. Женщина 40 лет пострадала, 10-летний мальчик погиб. Еще два человека успешно эвакуировались», — сказала она.

По словам Анны Шупиловой, выгорел второй этаж дома на площади 90 кв. метров, на тушение пожара привлекались 11 огнеборцев и три единицы техники.

«В настоящее время на месте пожара работают дознаватели», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.

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