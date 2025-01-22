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В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые пытались устроить драку в ночном баре

09:38 | 22.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 22 января 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих пьяных мужчин, которые пытались устроить драку в одном из ночных баров в Ленинском районе Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые пытались устроить драку в ночном баре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На месте росгвардейцы идентифицировали нетрезвых хулиганов, которые приставали к посетителям, громко матерились и пытались завязать драку. На предупреждения стражей правопорядка дебоширы не реагировали. Граждане были задержаны», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания мужчины были переданы сотрудникам полиции для составления административных протоколов.

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