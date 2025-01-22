20:44:00 Среда, 22 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины при пожаре в доме на станции Арбеково

18:14 | 22.01.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 22 января 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели пожилого мужчины при пожаре, который произошел в доме на станции Арбеково в среду, 22 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины при пожаре в доме на станции Арбеково. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 22 января 2025 года в доме на станции Арбеково в городе Пензе произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело 73-летнего хозяина жилища. По имеющейся информации, из горящего дома удалось спастись мужчине и женщине», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего зафиксированы следы термического воздействия.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — указано в сообщении.

Читайте также
В Пензе на борьбу с гололедом вышло 115 единиц техники Уголовное дело возбуждено против жителя Мокшана, который сдал в ломбард чужой смартфон
Прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка при пожаре в частном доме в Малой Сердобе Пензенские полицейские задержали жителя Москвы по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который отказывался уходить из пиццерии В Пензе столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама