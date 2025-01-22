Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины при пожаре в доме на станции Арбеково Происшествия

Пенза, 22 января 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели пожилого мужчины при пожаре, который произошел в доме на станции Арбеково в среду, 22 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 22 января 2025 года в доме на станции Арбеково в городе Пензе произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело 73-летнего хозяина жилища. По имеющейся информации, из горящего дома удалось спастись мужчине и женщине», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего зафиксированы следы термического воздействия.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — указано в сообщении.