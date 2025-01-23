В Каменке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в бильярдном клубе Происшествия

Пенза, 23 января 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 32-летнего пьяного мужчину, который устроил дебош в одном из бильярдных клубов Каменки.

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«Приняв ночной вызов дежурного, стражи правопорядка оперативно прибыли на место происшествия. Хозяин заведения рассказал росгвардейцам, что в клуб ворвался нетрезвый мужчина, который начал неадекватно себя вести, опрокидывал столы, плевал на пол и громко матерился. Правоохранители попытались успокоить гражданина и выяснить причину непристойного поведения, однако тот словам не внимал», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.