В Заречном росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который мешал работе сотрудников отделения банка Происшествия

Пенза, 27 января 2025. PenzaNews. Росгвардейцы задержали 40-летнего пьяного мужчину, который мешал работе сотрудников отделения одного из банков в городе Заречном Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стражи правопорядка прибыли на место после срабатывания тревожной кнопки. Росгвардейцев встретил менеджер банка, который пояснил, что в отделение зашел нетрезвый гражданин, который начал вести себя неподобающим образом. Мужчина кричал, использовал обсценную лексику и всячески отвлекал сотрудников банка. Сам дебошир заявил, что якобы неизвестные оформляли кредит на его имя, однако никаких подозрительных операций зафиксировано не было», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что гражданин был доставлен в отдел полиции для составления административного материала.