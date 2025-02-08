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В Заречном организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре

09:25 | 08.02.2025 | Происшествия

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Заречный, 8 февраля 2025. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели 84-летнего мужчины в результате пожара в квартире дома на улице Мира в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Заречном организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 6 февраля 2025 года в доме по проспекту Мира в городе Заречном произошел пожар. В квартире без признаков жизни обнаружен 84-летний мужчина. По имеющейся информации, пенсионер проживал один. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, возможной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

«Очаг пожара находился в месте расположения дивана в жилой комнате», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего пожара.

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