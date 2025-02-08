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В Городищенском районе в ДТП погибли два человека

13:28 | 08.02.2025 | Происшествия

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Пенза, 8 февраля 2025. PenzaNews. Два человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей «Ford» и «Mercedes-Benz» в Городищенском районе Пензенской области утром в субботу, 8 февраля, еще двое пострадали.

В Городищенском районе в ДТП погибли два человека

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на автодороге «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск», автомобилем «Ford» управлял мужчина 1981 года рождения, «Mercedes-Benz» — мужчина 1996 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Ford Focus» – женщина 1983 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что водитель и пассажирка второй иномарки – девушка 2004 года рождения доставлены в медицинское учреждение.

«На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

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