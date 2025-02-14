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Прокуратура организовала проверку по факту обнаружения 7-месячного ребенка в коляске на улице Ахунской в Заречном

14:00 | 14.02.2025 | Происшествия

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Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. Прокуратура организовала проверку по факту обнаружения 11 февраля возле одного из домов на улице Ахунской в Заречном Пензенской области 7-месячного ребенка в коляске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Прокуратура организовала проверку по факту обнаружения 7-месячного ребенка в коляске на улице Ахунской в Заречном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в ходе проверки прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что на контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты доследственной проверки, организованной правоохранительными органами по данному факту.

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