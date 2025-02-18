По факту гибели работника мебельного производства в Пензе возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 18 февраля 2025. PenzaNews. Следственный отдел по Железнодорожному району Пензы СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» по факту гибели работника мебельного производства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 13 февраля 2025 года в помещении производственного цеха организации, занимающейся изготовлением мебели, при выполнении работ на оператора станка упали пиломатериалы, складированные у стены. В результате полученных телесных повреждений 30-летний работник скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.