14:51:41 Вторник, 18 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту гибели работника мебельного производства в Пензе возбуждено уголовное дело

12:04 | 18.02.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 февраля 2025. PenzaNews. Следственный отдел по Железнодорожному району Пензы СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» по факту гибели работника мебельного производства.

По факту гибели работника мебельного производства в Пензе возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 13 февраля 2025 года в помещении производственного цеха организации, занимающейся изготовлением мебели, при выполнении работ на оператора станка упали пиломатериалы, складированные у стены. В результате полученных телесных повреждений 30-летний работник скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.

Читайте также
В «КБУ» Заречного поступило две единицы спецтехники В Пензе пассажир такси украл портмоне с деньгами
В Кузнецке сгорели баня и хозяйственная постройка, пострадал мужчина В отношении жителя Сердобского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
В Каменке задержан житель Пензы, оборудовавший тайники с наркотиками В Пензе из Суры извлекли тело мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама