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Пассажирский поезд насмерть сбил жительницу Заречного

13:25 | 19.02.2025 | Происшествия

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Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Караганда», насмерть сбил жительницу Заречного Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пензенского линейного отдела МВД России на транспорте, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 19 февраля.

Пассажирский поезд насмерть сбил жительницу Заречного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что трагедия произошла на 718 км перегона «Пенза-II — Селикса» вечером 14 февраля.

«Пассажирский поезд сообщением «Москва — Караганда» совершил наезд на женщину 1984 года рождения. Машинист, увидев рядом с железнодорожным полотном человека, подал звуковые сигналы, однако столкновения предотвратить не удалось. В результате произошедшего жительница Заречного погибла», — сказано в тексте.

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