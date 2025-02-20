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Росгвардейцы задержали пьяного пензенца, оторвавшего ручку двери у припаркованного автомобиля

09:54 | 20.02.2025 | Происшествия

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Пенза, 20 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 37-летнего пьяного мужчину, который пытался оторвать ручки двери у припаркованного автомобиля.

Росгвардейцы задержали пьяного пензенца, оторвавшего ручку двери у припаркованного автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сообщение об инциденте в Первомайском районе стражи правопорядка получили от дежурного в два часа ночи. Прибыв на место, росгвардейцы не обнаружили хулигана, а рядом с авто лежала оторванная ручка. При осмотре близлежащей территории нетрезвый дебошир был идентифицирован. Причины своего поступка мужчина назвать не смог», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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