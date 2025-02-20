В Каменском районе столкнулись «Renault Duster» и «КамАЗ», пострадали два человека Происшествия

Пенза, 20 февраля 2025. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля «Renault Duster» и грузовика «КамАЗ» с полуприцепом, которое произошло на 3 км дороги «Кикино — Мочалейка» в Каменском районе Пензенской области в минувшую среду, 19 февраля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, иномаркой управлял мужчина 1949 года рождения, за рулем грузового автомобиля находился мужчина 1978 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Duster» получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен. Пассажир [того же автомобиля] – женщина 1952 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.