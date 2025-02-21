В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который устроил дебош в ресторане Происшествия

Пенза, 21 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 25-летнего пьяного мужчину, который устроил дебош в одном из ресторанов Пензы.

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«Тревожная кнопка в заведении сработала в два часа ночи. Оперативно прибывших на место правоохранителей встретили официанты, которые рассказали, что молодой человек, находящийся в сильном опьянении, начала бросаться на посетителей ресторана, пытался устроить драку и громко сквернословил. В какой-то момент молодой человек потерял равновесие и упал. Управляющий вызвал скорую медицинскую помощь, однако неадекватный хулиган пришел в себя и начал выражаться нецензурной бранью в адрес медиков», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания молодой человек был передан сотрудникам ППС для дальнейшего разбирательства.