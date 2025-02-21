16:11:50 Пятница, 21 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который устроил дебош в ресторане

10:23 | 21.02.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 21 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 25-летнего пьяного мужчину, который устроил дебош в одном из ресторанов Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который устроил дебош в ресторане. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тревожная кнопка в заведении сработала в два часа ночи. Оперативно прибывших на место правоохранителей встретили официанты, которые рассказали, что молодой человек, находящийся в сильном опьянении, начала бросаться на посетителей ресторана, пытался устроить драку и громко сквернословил. В какой-то момент молодой человек потерял равновесие и упал. Управляющий вызвал скорую медицинскую помощь, однако неадекватный хулиган пришел в себя и начал выражаться нецензурной бранью в адрес медиков», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после задержания молодой человек был передан сотрудникам ППС для дальнейшего разбирательства.

Читайте также
Прокуратура организовала проверку по факту отключения отопления и горячего водоснабжения на Западной поляне в Пензе «Ростелеком» организовал в Пензе показ первого эпизода сериала «Челюскин. Первые»
Молодой пензенец украл электровелосипед, чтобы впечатлить свою возлюбленную Жительница Сердобского района в надежде заработать на инвестициях лишилась 3,8 млн. рублей
Евгений Новиков проведет личный прием жителей Мокшанского района 26 февраля В Нижнеломовском районе иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама