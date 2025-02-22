В Пензе организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре Происшествия

Пенза, 22 февраля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух человек при пожаре, который произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Славы в Пензе вечером в минувшую пятницу, 21 февраля.

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«В городе Пензе организовано проведение проверки по сообщению об обнаружении погибшими двух человек при пожаре в квартире дома на улице Славы. [...] В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что при пожаре погибли 58-летний мужчина и 85-летняя женщина», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Из него следует, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.