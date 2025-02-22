18:32:43 Суббота, 22 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре

11:28 | 22.02.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 22 февраля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух человек при пожаре, который произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Славы в Пензе вечером в минувшую пятницу, 21 февраля.

В Пензе организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В городе Пензе организовано проведение проверки по сообщению об обнаружении погибшими двух человек при пожаре в квартире дома на улице Славы. [...] В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что при пожаре погибли 58-летний мужчина и 85-летняя женщина», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Из него следует, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

Читайте также
«Пензаэнерго» продолжает выявлять незаконно размещенные линии связи на опорах ЛЭП Прокуратура организовала проверку по факту отключения отопления и горячего водоснабжения на Западной поляне в Пензе
«Ростелеком» организовал в Пензе показ первого эпизода сериала «Челюскин. Первые» Молодой пензенец украл электровелосипед, чтобы впечатлить свою возлюбленную
Евгений Новиков проведет личный прием жителей Мокшанского района 26 февраля В Нижнеломовском районе иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама