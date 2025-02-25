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В Пензе организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре

10:00 | 25.02.2025 | Происшествия

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Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели пожилой женщины при пожаре, который произошел в деревянном доме на 2-м Объединенном проезде в Пензе ночью 24 февраля.

В Пензе организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 24 февраля 2025 года в доме на 2-м Объединенном проезде в городе Пензе произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело 84-летней женщины. По имеющейся информации, из горящего дома удалось спастись ее 63-летнему сыну», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможная причина пожара связана с неисправностью электропроводки», — сказано в тексте.

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