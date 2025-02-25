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В Каменском районе «Lada Granta» врезалась в стоявшую иномарку, пострадали четыре человека

11:46 | 25.02.2025 | Происшествия

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Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Автомобиль «Lada Granta» врезался в стоявший «Chevrolet Cruze» в Каменском районе Пензенской области, пострадали четыре человека.

В Каменском районе «Lada Granta» врезалась в стоявшую иномарку, пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 7 км дороги «Тамбов — Пенза» — Беково» 24 февраля.

В нем уточняется, что оба водителя, а также пассажир иномарки – молодой человек 2001 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены, пассажир отечественного автомобиля – девушка 2002 года рождения была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в тексте.

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