В Кузнецком районе столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован Происшествия

Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Два автомобиля — «Lada Granta» и «ВАЗ-21120» — столкнулись в Кузнецком районе Пензенской области, один из водителей госпитализирован.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 4 км дороги «Кузнецк — Русский Камешкир» вечером 24 февраля, за рулем первой легковушки находился мужчина 1957 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1977 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21120» получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.