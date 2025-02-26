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В Сердобске в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок

12:13 | 26.02.2025 | Происшествия

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Пенза, 26 февраля 2025. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автомобилей «Renault Duster» и «ВАЗ-2112», которое произошло на улице Красной в городе Сердобске Пензенской области в минувший вторник, 25 февраля.

В Сердобске в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, иномаркой управлял мужчина 1946 года рождения, за рулем отечественной легковушки находилась женщина 1994 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Duster» и водитель автомобиля «ВАЗ-2112» получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. Пассажир автомобиля «ВАЗ-2112» – мальчик 2019 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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