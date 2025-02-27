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В Кузнецком районе столкнулись «ВАЗ-21060» и «Toyota Land Cruiser», один из водителей госпитализирован

12:00 | 27.02.2025 | Происшествия

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Пенза, 27 февраля 2025. PenzaNews. Два автомобиля — «ВАЗ-21060» и «Toyota Land Cruiser» — столкнулись в Кузнецком районе Пензенской области, один из водителей госпитализирован.

В Кузнецком районе столкнулись «ВАЗ-21060» и «Toyota Land Cruiser», один из водителей госпитализирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 4 км дороги «Кузнецк — Марьевка — Индерка» 26 февраля, за рулем отечественной легковушки находился молодой человек 2003 года рождения, внедорожником управлял мужчина 1941 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21060» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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