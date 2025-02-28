В ДТП на трассе в Пензенской области погибли три человека Происшествия

Пенза, 28 февраля 2025. PenzaNews. Три человека погибли, один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля «Renault Duster» и грузовика «КамАЗ» с полуприцепом, которое произошло на 505 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области вечером в минувший четверг, 27 февраля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1984 года рождения, грузовым автомобилем управлял мужчина 1970 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Duster» и два пассажира — мужчины 1982 и 1988 годов рождения — скончались на месте. Водитель автомобиля «КамАЗ» получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.