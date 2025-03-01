В Сердобске организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 1 марта 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели пожилой женщины при пожаре, который произошел в частном доме на улице Кирпичной в Сердобске Пензенской области в минувшую пятницу, 28 февраля.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 28 февраля 2025 года в доме на улице Кирпичной в городе Сердобске произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело 85-летней женщины. По имеющейся информации, она проживала одна», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможная причина пожара связана с эксплуатацией газовой плиты», — сказано в тексте.