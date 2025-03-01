12:03:43 Суббота, 1 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобске организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре

09:07 | 01.03.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 1 марта 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели пожилой женщины при пожаре, который произошел в частном доме на улице Кирпичной в Сердобске Пензенской области в минувшую пятницу, 28 февраля.

В Сердобске организована проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 28 февраля 2025 года в доме на улице Кирпичной в городе Сердобске произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело 85-летней женщины. По имеющейся информации, она проживала одна», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможная причина пожара связана с эксплуатацией газовой плиты», — сказано в тексте.

Читайте также
Жительница Городищенского района в надежде заработать на инвестициях лишилась около 800 тыс. рублей Житель Пензенской области лишился около 500 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
МТС в 2024 году оградила жителей Пензенской области от 10 млн. нежелательных звонков Росгвардейцы задержали жителя Пензы, который украл из магазина ящик коньяка
До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший супруге убийством Житель Бессоновского района похитил у матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин, возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама