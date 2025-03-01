В Нижнеломовском районе в ДТП пострадал ребенок Происшествия

Пенза, 1 марта 2025. PenzaNews. Малолетний ребенок пострадал в результате столкновения автомобилей «Suzuki» и «Hyundai», которое произошло на 8 км дороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувшую пятницу, 28 февраля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой иномарки, которая после удара оказалась в кювете, находился мужчина 1979 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1954 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Suzuki» – мальчик 2015 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются.