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В Нижнеломовском районе в ДТП пострадал ребенок

12:05 | 01.03.2025 | Происшествия

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Пенза, 1 марта 2025. PenzaNews. Малолетний ребенок пострадал в результате столкновения автомобилей «Suzuki» и «Hyundai», которое произошло на 8 км дороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувшую пятницу, 28 февраля.

В Нижнеломовском районе в ДТП пострадал ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой иномарки, которая после удара оказалась в кювете, находился мужчина 1979 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1954 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Suzuki» – мальчик 2015 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются.

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